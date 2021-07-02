İnfial yaratan Elmalı davasında flaş gelişme! Anne Merve Akman'ın hesabı kapatıldı

Antalya Elmalı'da iki çocuğun annesi ve üvey babası tarafından istismara uğradığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.
Anne Merve Akman, kendini savunurken Twitter hesabından olayla ilgili raporları paylaşmıştı. Paylaşımda 7 ve 10 yaşındaki çocukların isimleri de açıkça yer almıştı.
Türkiye Barolar Birliği'nin başvurusu üzerine harekete geçen Ankara Nöbetçi 8'inci Sulh Ceza Hakimliği, Akman'ın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı aldı.
Skandal paylaşımın ardından alınan kararla hesap kısa süre içinde kapatıldı.