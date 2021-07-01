Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 1 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin. Size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Mensule ile Kayahan Polat'ın yakışıklısı Yusuf Polat, SMA TIP1 ölümcül kas hastası. Son 500 gram kriteri kaldı. Lütfen Yusuf'a hep birlikte

yardımcı olalım. Instagram: sma_yusufpolat Telefon: 0533 659 17 03 (Babası)





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