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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 1 Temmuz 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 1 Temmuz 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin. Size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Mensule ile Kayahan Polat'ın yakışıklısı Yusuf Polat, SMA TIP1 ölümcül kas hastası. Son 500 gram kriteri kaldı. Lütfen Yusuf'a hep birlikte
    yardımcı olalım.     Instagram: sma_yusufpolat Telefon: 0533 659 17 03 (Babası)


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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 1 Temmuz 2021