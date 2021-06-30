Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 30 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin. Size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Naciye ile Murat Bozkurt'un yakışıklısı Mevlüt Han Bozkurt



Merve ile Cihan Kurtuluş'un, yakışıklısı Mustafa Miraç



Ayşegül ile Can Kalkavan'ın prensesleri Nisan Kalkavan



Derya ile Yasin Karabulut çiftinin kızı Hafsa Nur Karabulut

