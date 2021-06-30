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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 30 Haziran 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 30 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin. Size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Naciye ile Murat Bozkurt'un yakışıklısı Mevlüt Han Bozkurt

    Merve ile Cihan Kurtuluş'un, yakışıklısı Mustafa Miraç

    Ayşegül ile Can Kalkavan'ın prensesleri Nisan Kalkavan

    Derya ile Yasin Karabulut çiftinin kızı Hafsa Nur Karabulut

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 30 Haziran 2021