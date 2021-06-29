SON DAKİKA: Sosyal medyada gündem olmuştu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Elmalı Davası hakkında açıklama geldi

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu.

Bakanlıın açıklamasında her iki çocuğun da psiklojik destek aldığı belirtilerek "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" denildi.