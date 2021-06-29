SON DAKİKA: Elmalı Davası'nda anne ve üvey babanın serbest kalması infial yarattı! Anne ve üvey babanın fotoğrafları ortaya çıktı

Antalya'da cinsel istismara uğrayan iki kardeş için sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yapılarak sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki gösteriliyor.
6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişlerdi.
NE OLMUŞTU?
Olay geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı.
6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti.
Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.
Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kanıtlandı.
Küçük kız ve ağabeyi istismarı deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.