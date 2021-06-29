Berna Özcan'ın kendisi gibi müzisyen erkek arkadaşı Burak Kısaoğlu'nun veda mektubu ağlattı

İzmir'de, iddiaya göre sahte alkol aldıktan sonra sabah saatlerinde fenalaşan ve hastanede yaşamını yitiren 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Berna Özcan'ın kendisi gibi müzisyen erkek arkadaşı Burak Kısaoğlu'nun veda sözleri yürekleri burktu.

Kısaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umarım gittiğin yerde mutlusundur. Ama elbet bir gün göreceğim yine seni. Hani sana meleğim demem hep hoşuna giderdi ya gerçekten melek olup gittin. Sana hiçbir taziye cümlesini konduramıyorum. Hala kabusta ve her an uyanacak gibi hayal ediyorum kendimi. 1 hafta sonra 1 sene olacaktı ilişkimiz. Hayatımda görüp geçirebileceğim en güzel bir seneyi geçirdim sayende" diye yazdı.