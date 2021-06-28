Yalova'da kahraman doktor kalbine korkuluk saplanan çocuğu kalp masajıyla kurtardı

yaşayankardeşiyle birlikte komşusundan izin alıp erik ağacına tırmandı. Ayağının kaymasıyla bahçe korkuluklarının üzerine çakıldı. Dağ'ın kalbine 13 santimetrelik demir korkuluk saplandı. Korkuluktan kendisi kurtulan küçük çocuk, evine kadar yürümeyi başardı. Komşularının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yolda kalbi duran kanlar içindeki çocuğa hastanede hayat kurtaran müdahale yapıldı.Sedyenin üzerine çıkan Opr. Dr. Sarkhan Hasanov, Dağ'ı kalp masajıyla yeniden hayata döndürdü. Acil ameliyata alınan talihsiz çocuk, bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise çıkarıldı. Hasanov, "O an elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.Opr. Dr. Sarkhan Hasanov, "Bir dakika bile düşünmedim" dedi.Hamza Dağ