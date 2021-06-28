Tekirdağ ve İzmir'de ev yapımı alkol, 7 can aldı





Sabah saatlerinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tekirdağ'da ise bir büfede ev yapımı alkol alıp için 19 kişi zehirlendi.



Hastanede yoğun bakıma alınanlardan bir kişi, önceki gün hayatını kaybetti. Dün ise Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay ve Nurcihan Engin (43) de kurtarılamadı.