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    Tekirdağ ve İzmir'de ev yapımı alkol, 7 can aldı

    Tekirdağ ve İzmir'de sahte içki kullanan 7 kişi, hayatını kaybetti. Uzmanlar, "Merdiven altı üretilen içkiler, öldürür" uyarısında bulundu. İşte haberin detayları...

    Ana'son!'

    Tekirdağ ve İzmir'de sahte içki kullanan çok sayıda kişi zehirlendi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi Berna Özcan (25), iki arkadaşıyla birlikte ev yapımı içki kullandıktan sonra uyudu.



    Sabah saatlerinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tekirdağ'da ise bir büfede ev yapımı alkol alıp için 19 kişi zehirlendi.

    Hastanede yoğun bakıma alınanlardan bir kişi, önceki gün hayatını kaybetti. Dün ise Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay ve Nurcihan Engin (43) de kurtarılamadı.



    Sahte içki satan büfe işletmecisi Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki diğer şüpheliler, K.U., M.D. ile C.G.'nin ise sorguları devam ediyor.

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