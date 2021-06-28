Gaziantep’te 10 liraya satılan lahmacun, Bodrum’da 200 lira!

Tatil sezonu, açıldı. Turistlerin yoğunluk oluşturduğu Bodrum'daki işletmeler ise fiyat listesiyle turistleri adeta soymaya başladı. Lahmacunun fiyatını 150-200 liradan sattı. Gastronomi şehri Gaziantep'te lahmacun 10 TL'ye satışa çıktı. Antepli lahmacun ustaları, Bodrum'daki fiyat artışlara tepki gösterdi.
HAKKANİYETLİ OLMALI
30 yıldır lahmacun ustası olan Mehmet Şebci, "Bodrum ve Antalya'da biz fiyatların abartıldığını düşünüyoruz. Yarım metrenin üzerinde lahmacun yapıp 10 TL'ye satıyoruz ve helalinden de kazanıyoruz. İnsanoğlu hakkından fazlasını almamalıdır. Daha kanaatkar olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Kazancın hakkaniyetli olmasından yanayız. Biz bu kazançların makul kazançlar olmadığını ve turizme zarar vereceğini düşünüyoruz. Bütün meslekteki arkadaşlarımızı helal kazanmaya, orantılı kar marjlarıyla çalışmaya davet ediyoruz" dedi.
EN LEZZETLİ LAHMACUNUN SIRRI
Lahmacun ustası Mehmet Şebci, en iyi lahmucunun sırrını veriyor: Doğru et, sebze, orantı, hamur, iyi pişirme çok önemli. Lahmacunun ince ve gevrek olması lazım. Bir zincirin 10 halkası var ve 10 halkasının da doğru halka olması gerekiyor. Bunları bir araya getirirseniz doğru ürünü yakalarsınız. Gerçek lahmacun koyun kaburgasıyla, döş dediğimizden kaburga etiyle yapılır. En lezzetli kıyma erkek koyun etinin kaburgasından çıkar.
HAKKANİYETLİ OLMALI
30 yıldır lahmacun ustası olan Mehmet Şebci, "Bodrum ve Antalya'da biz fiyatların abartıldığını düşünüyoruz. Yarım metrenin üzerinde lahmacun yapıp 10 TL'ye satıyoruz ve helalinden de kazanıyoruz. İnsanoğlu hakkından fazlasını almamalıdır. Daha kanaatkar olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Kazancın hakkaniyetli olmasından yanayız. Biz bu kazançların makul kazançlar olmadığını ve turizme zarar vereceğini düşünüyoruz. Bütün meslekteki arkadaşlarımızı helal kazanmaya, orantılı kar marjlarıyla çalışmaya davet ediyoruz" dedi.
EN LEZZETLİ LAHMACUNUN SIRRI
Lahmacun ustası Mehmet Şebci, en iyi lahmucunun sırrını veriyor: Doğru et, sebze, orantı, hamur, iyi pişirme çok önemli. Lahmacunun ince ve gevrek olması lazım. Bir zincirin 10 halkası var ve 10 halkasının da doğru halka olması gerekiyor. Bunları bir araya getirirseniz doğru ürünü yakalarsınız. Gerçek lahmacun koyun kaburgasıyla, döş dediğimizden kaburga etiyle yapılır. En lezzetli kıyma erkek koyun etinin kaburgasından çıkar.