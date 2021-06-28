Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MEB-Ehliyet yazılı ve direksiyon sınav sonucu sorgulama ekranı!

Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MEB-Ehliyet yazılı ve direksiyon sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Araba sahibi olmak ve araç kullanmak isteyenlerin zorunlu olarak katıldıkları bu sınavdan belirli puanı almak gerekiyor. Peki sınav öncesinde istenen belgeler neler, ehliyet sınavını tamamlayıp sonucu öğrenmek isteyenler için merak edilen bilgileri haberimizde yer alıyor.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç açıklama ekranından ehliyet sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. esinav.meb.gov.tr adresine girdikten sonra, sonuçlar açıklandığında ilgili ekrana TC Kimlik numaranızı yazarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
EHLİYET YAZILI SINAV VE DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri değişkenlik gösteriyor. Sınav tarihlerinizi ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerinizden öğrenebilirsiniz.
İşte ehliyet sınavlarına dair bilinmesi gereken diğer bilgiler;
Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.