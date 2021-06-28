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    • Yaşam
    • 28.06.2021 18:02
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    • 28.06.2021 18:02
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    Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MEB-Ehliyet yazılı ve direksiyon sınav sonucu sorgulama ekranı!

    Gündemde sıklıkla Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Araba sahibi olmak isteyen binlerce kişinin öncelikle bu sınavları başarıyla geçmesi gerekiyor. Yazılı sınav sonrasında yapılan direksiyon sınavının ardından alınan puanlar başarılı olup olmadığını belirliyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı MEB-Ehliyet yazılı ve direksiyon sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sınavlardan başarıyla geçenler hemen ehliyetini alabiliyor mu? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

    Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MEB-Ehliyet yazılı ve direksiyon sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Araba sahibi olmak ve araç kullanmak isteyenlerin zorunlu olarak katıldıkları bu sınavdan belirli puanı almak gerekiyor. Peki sınav öncesinde istenen belgeler neler, ehliyet sınavını tamamlayıp sonucu öğrenmek isteyenler için merak edilen bilgileri haberimizde yer alıyor.

    EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç açıklama ekranından ehliyet sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. esinav.meb.gov.tr adresine girdikten sonra, sonuçlar açıklandığında ilgili ekrana TC Kimlik numaranızı yazarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

    EHLİYET YAZILI SINAV VE DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

    Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri değişkenlik gösteriyor. Sınav tarihlerinizi ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerinizden öğrenebilirsiniz.

    İşte ehliyet sınavlarına dair bilinmesi gereken diğer bilgiler;

    Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.

        OLMASI GEREKENLER BELGELER

        -Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

        -4 Adet Biyometrik Fotoğraf

        -Sürücü olur sağlık raporu

        -Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)

        -Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

        Mevcut ehliyet belgesi olanlar teorik sınava girer mi? Hayır, girmelerine gerek yoktur. Bu durumda sadece direksiyon sınavına girmek yeterlidir. Tabi ki yeter sayıda direksiyon eğitimini almak gerekiyor.

        Elektronik sınav veya direksiyon sınavından kalırsam ne olacak? Sınavlardan kalmak sizin için iki şeyin kaybına neden olur. Birincisi zaman, ikincisi ise sınav ücretlerini tekrar ödemeniz gerekir. Ne direksiyon sınavında ne de ehliyet sınavında tek hak verilmiyor. Teorik sınav ve direksiyon için 4'er hakkınız bulunmaktadır.

        EHLİYETİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

        Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

        Ehliyetler o sırada verilmemektedir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz varmış işlem yapılır. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.
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