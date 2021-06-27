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    • Yaşam
    • 27.06.2021 13:26
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    • 27.06.2021 13:27
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    Düğünde eğlenmek isterken ormanı yaktılar! Yer: İstanbul Arnavutköy

    İstanbul Arnavutköy'de yapılan bir düğünde havaya atılan işaret fişekleri ormanlık alana düşerek yangına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Düğünde eğlenmek isterken ormanı yaktılar! Yer: İstanbul

    Arnavutköy'de bir düğünde havaya atılan çok sayıda işaret fişeklerinden bazıları ormanlık alana düştü. Ormanlık alana düşen işaret fişekleri yangına sebep oldu.

    Arnavutköy'de bir düğünde havaya atılan çok sayıda işaret fişekleri ormana düşerek yangına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri birkaç farklı noktada başlayan yangını kısa sürede söndürdü. Düğünde havaya atılan işaret fişeklerinin yere düştüğü anlar ve ormanlık alanda başlayan yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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    Haberler Yaşam Düğünde eğlenmek isterken ormanı yaktılar! Yer: İstanbul Arnavutköy