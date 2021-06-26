Yalova'da 12 yaşındaki Hamza'nın kalbine korkuluk saplandı! Doktorlar sedyeye çıkıp hayata döndürdü

Yalova'da 12 yaşındaki Hamza Dağ, komşularının bahçesindeki ağaca erik toplamak için çıktı. Ayağının kayması üzerine bahçedeki demir korkulukların üzerine düşen ve kalbine saplanan demirden güçlükle kendini çıkaran Dağ, sürüklenerek evine gitti.

Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun kalbi durdu. Sedyenin üzerine çıkan Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Sarkhan Hasanov ameliyathaneye girene kadar Hamza'ya kalp masajı yaptı. 8 gün yoğun bakımda kalan Dağ, yeniden hayata döndü.

Hasanov, "Zamanımız yoktu. Hemen sedyenin üzerine atlayıp masaj yaptım. Acilen ameliyata alıp hastamızı kurtardık" dedi.