Doktorlar imkansız dedi o da imkansızı başardı (Yaşam haberleri)

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Türkiye'de 100 binden fazla kişi, jigolo olma vaadiyle dolandırıldı! Şaşkına çeviren olay, İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Sahtekarlar, 'Türkiye'nin en güvenilir, vergi levhalı tek jigolo ajansı' tanımıyla internet sitesi açtı. 100 binden fazla kişiyi kandırdı. 6 aylık üyelik için 500, bir yıllık üyelik için ise bin lira para aldı! Dün, İstanbul polisi çeteyle baskın yaptı. 6'sı kadın 8 şüpheli yakalandı. Çetenin çağrı merkezlerinde 26 cep telefonu, 18 SIM kart, 1 hafıza kartı ve 8 dizüstü bilgisayar çıktı.