Doktorlar imkansız dedi o da imkansızı başardı (Yaşam haberleri)

Ş.urfa'da 2 yıl önce hastaneye karın şikayetiyle başvuran Kübra Korkunç (28), rahminde miyom olduğunu öğrendi. Doktorlar, "Hamile kalman imkansız" dedi. Miyomunu aldırmaya karar veren Korkunç, gebe kaldığını anladı. Bütün risklere rağmen bebeğini eline almayı başardı. Sezaryen sırasında 3.5 kilogramlık miyomu da alındı.
438 BİN LİRA DEVRETTİ
10 bilen çıkmayınca 438 bin lira devretti. 9 bilenler 2 bin 834'er lira, 8 bilenler 201'er lira, 7 bilenler 40'ar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler 7'şer lira ikramiye alacak.
+18 VURGUN
Türkiye'de 100 binden fazla kişi, jigolo olma vaadiyle dolandırıldı! Şaşkına çeviren olay, İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Sahtekarlar, 'Türkiye'nin en güvenilir, vergi levhalı tek jigolo ajansı' tanımıyla internet sitesi açtı. 100 binden fazla kişiyi kandırdı. 6 aylık üyelik için 500, bir yıllık üyelik için ise bin lira para aldı! Dün, İstanbul polisi çeteyle baskın yaptı. 6'sı kadın 8 şüpheli yakalandı. Çetenin çağrı merkezlerinde 26 cep telefonu, 18 SIM kart, 1 hafıza kartı ve 8 dizüstü bilgisayar çıktı.
ŞÜPHE DÜŞTÜ!
Pilot Kutay Bayraktar, olay gecesi evinde parti verdi.
Arkadaşları gittikten sonra Burcu D. ile kavga etti. İddiaya göre genç kız, darp raporu için hastaneye gitti. Bu sırada Bayraktar 2. kattan düşüp can verdi! THY'de görev yapan Bayraktar, yüzüstü düşüp öldü. Polis "Atladı mı atıldı mı" sorusuna cevap arıyor.