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    Sosyal medyada gündem oldu! Beşiktaş'ta ev hanımları parkta tarhana kuruttu

    İstanbul Beşiktaş Yıldız Serencebey Parkı'nda bir grup ev hanımı, tarhana kuruttu! O görüntü, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Tarh'anaa!'
    İstanbul Beşiktaş Yıldız Serencebey Parkı'ndaki görüntü, herkesi şaşırttı. Bir vatandaş, çektiği fotoğrafı paylaştı. Altına da "Teyzeler, Yahya Kemal Beyatlı'nın heykeli önünde oturmuş tarhana kurutuyorlar" diye yazdı. Sosyal medya yıkıldı!



    Tarhanayı kendisinin kuruttuğunu belirten bir anne ise şu itirafı yaptı: Belediyeden bir günlüğüne izin alıp serdik. Hamile gelinim tarhana aşermişti. Torunlarım da ısrar edince hazırlayayım dedim. Evde yer olmayınca parka serdim.


    TWİTTER
    Çeyrek asırlık ömrümde şehirde hiç tarhana kurutulduğunu görmemiştim.
    Güzel bir enstantane olmuş.
    Bu ablaların kızı ile evlenilir, benden söylemesi.
    Burada ayıplayanlar da doğal ürün pazarında maliyetinin 10 katı para verip alır.
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    Haberler Yaşam Sosyal medyada gündem oldu! Beşiktaş'ta ev hanımları parkta tarhana kuruttu