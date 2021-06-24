Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Haziran 2021

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Pyenses Elsa da kimmiş. Gelsin de Pyenses kimmiş göysün
Fatma ile Recep Kabarak çiftinin fıstıkları Mina As
Bi pyofösöy olarak sölüyom; dünya yuvaylakmış
Yeşim ile Yener Paksoy'un oğulları Mert Ali Paksoy...
Yıllar ne kadar uzun olursa olsun, sevdamız daima sonsuz..
Ebru ile Metin Ulu'nun yakışıklısı Abidin Ulu...
Bırak kahveyi 40 yılı… Gel senle Fenerin maçını izleyelim, ömür boyu hatırın olsun.
Berrin ile Adem Berber'in yakışıklıları Semih veTalha...
Pyenses Elsa da kimmiş. Gelsin de Pyenses kimmiş göysün
Fatma ile Recep Kabarak çiftinin fıstıkları Mina As
Bi pyofösöy olarak sölüyom; dünya yuvaylakmış
Yeşim ile Yener Paksoy'un oğulları Mert Ali Paksoy...
Yıllar ne kadar uzun olursa olsun, sevdamız daima sonsuz..
Ebru ile Metin Ulu'nun yakışıklısı Abidin Ulu...
Bırak kahveyi 40 yılı… Gel senle Fenerin maçını izleyelim, ömür boyu hatırın olsun.
Berrin ile Adem Berber'in yakışıklıları Semih veTalha...