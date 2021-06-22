Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 22 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Leyla ile Ali Deniz'in yakışıklısı Samir Deniz...



Arzu ile Zekeriya Karaca güzelleri Şengül Karaca...



Pınar Özen Bayram ile Fatih Bayram'ın tatlıları Ahmet Çınar Bayram...



Ebru ile Gökhan Aydın'ın yakışıklıları Uraz Aydın...

