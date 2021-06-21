Ümraniye, Armağanevler Narlı Sokaktaki binanın ikinci katında bulunan dairede saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekipler, daireye girdikten sonra içerde oldukları belirlenen Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney'e ulaştı. Yaralılara olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.
ANNE KURTARILAMADI OĞLU AĞIR YARALI
Ümraniye'de özel bir hastaneye kaldırılan Arzu Rahman Güney tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.