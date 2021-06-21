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    • Yaşam
    • 21.06.2021 14:42
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    • 21.06.2021 15:00
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    'de bir dairede çıkan yangında anne öldü 7 yaşındaki oğlu ağır yaralı

    'de bir dairede çıkan yangında anne hayatını kaybetti 7 yaşındaki oğlu ise ağır yaralı. Yangın sonrası konuşan komşular ise Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğunu ve sabah saatlerinde evden kavga sesleri yükseldiğini belirtti.

    DHA
    Annenin öldüğü yangın öncesi dikkat çeken sesler

    Ümraniye, Armağanevler Narlı Sokaktaki binanın ikinci katında bulunan dairede saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Ekipler, daireye girdikten sonra içerde oldukları belirlenen Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney'e ulaştı. Yaralılara olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

    ANNE KURTARILAMADI OĞLU AĞIR YARALI
    Ümraniye'de özel bir hastaneye kaldırılan Arzu Rahman Güney tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Kerem Güney'in ise yoğum bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

        Görgü tanığı Ertaç Aydın, "Bir anne ile çocuğu vardı. Çocuk ve kadına müdahale sırasında çok uğraştılar" dedi. Tuncay Kurulay, "Çıktığımızda üst katımızın yandığını gördük.

        'İçerde insan var mı ?' diye bize sordular. Bilmiyoruz dedik. Kapıyı kıracaklarına camdan girmeye çalıştılar. Haliyle geç oldu. 20 dakika sonra da içerden insanları çıkardılar" şeklinde konuştu.

            KOMŞULAR KAVGA SESİNE DİKKAT ÇEKTİ
            Öte yandan olayda hayatını kaybeden Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu, sabah saatlerinde de evden kavga seslerinin yükseldiği öğrenildi. Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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