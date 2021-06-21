00.00 Saat Anlamı

00.00 saat anlamı, çalışma hayatında baş edemeyeceğini düşündüğün zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Ancak bu durum çok uzun sürmeyecek. Zorlukların altından güç de olsa kalkacaksın ve her şeyi yoluna sokma şansı elde edeceksin. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde saatine baktıysan sevdiğin kişinin de seni düşündüğünden hatta rüyalarında dahi seni gördüğünden emin olabilirsin. Sevdiğiniz kişi gelecekte sizinle ilgili planlar yapıyor ve sizinle birlikte olmayı düşlüyor.

01.01 Saat Anlamı

Saate baktığında 01.01'i gösteriyorsa etrafında seni seven birisi var demektir. Bu kişi senin sevdiğin kişi olabilir. Duygularını derin bir düşünceden geçirdikten sonra kim olduğunu bulabilirsin. Ayrıca bu saat dilimi senin iş hayatındaki güçlü kimliğini yansıtıyor. İş yerinde önemli terfiler alma imkanı çıkabilir. 01.01 günün ilk saatleri olarak göz önünde yer alır. Yakalaması zor bu saat dilimini yakalayanlar için, hayatındaki kişi tarafından sevildiği yorumlanır. Sevdiği, aşık olduğu kişiden başkasını gözü görmez.

02.02 Saat Anlamı

Bu saat dilimi kendine daha çok önem vermen gerektiğini gösteriyor. Zorlayıcı durumlarda kararsızlık hayatını olumsuz etkiliyor. İkilemde kaldığın dönemlerde neyin iyi neyin kötü olduğunu düşünmek için kendine zaman tanı. Eğer acele karar verirsen seçimlerinin sonucu senin için kötü olabilir. 02.02 saat dilimi hassas bir kişiliğin olduğunu işaret ediyor ve ayrıca empati yeteneğin ile kolayca insanların ne düşündüğünü söylemene yardım ettiğinin göstergesi. 02.02 saat anlamı, sevdiğin kişinin sana karşı temkinli yaklaştığını ve seninle uzun vadeli planlar yapmadığının sinyali. Senden hoşlanıyor ancak daha aşık olduğunu söylemek mümkün değil.