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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 20 Haziran 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 20 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Mustafa Rüzgar Albayrak'ın babası Lütfi Albayrak


    Toprak Turhan'ın babası Rıdvan Turhan


    Su Gülas'ın babası Seyit Ömer Gülas


    Ada Öztekin'in babası Mehmet Öztekin


    Nesil Kerimoğlu'nun babası Semih Kerimoğlu


    Yağmur, Cemre ve Amine Berber'in babası Ahmet Berber

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 20 Haziran 2021