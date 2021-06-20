Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 20 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Mustafa Rüzgar Albayrak'ın babası Lütfi Albayrak



Toprak Turhan'ın babası Rıdvan Turhan



Su Gülas'ın babası Seyit Ömer Gülas



Ada Öztekin'in babası Mehmet Öztekin



Nesil Kerimoğlu'nun babası Semih Kerimoğlu



Yağmur, Cemre ve Amine Berber'in babası Ahmet Berber