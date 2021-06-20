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    Annesinin vasiyetini yerine getirdi: Sınava girdi, elemeleri geçti sonra da annesini defnetti

    Kemanist genç kız, sınava gireceği gün annesini kaybetti. Ama o, sabah sınava girdi, elemeleri geçti. Öğleden sonra da annesini defnetti. , "Babamla konuştuk, 'Sabah sınava gireceğim, öğleden sonra annemi uğurlarız' dedim. Saatleri ona göre ayarladık. Sınavda annemin sevdiği eserleri çaldım. Müziği çok seviyordu" dedi.

    Ana sınav!

    Kocaeli'de yaşayan kemanist (20), keman virtüözü Prof. Dr. 'dan eğitim alabilmek için, 'nin yetenek sınavlarına uzun süre hazırlandı.

    Bir yandan sınavlara hazırlanan, bir yandan da kanser hastası annesi ile ilgilenen Altaş, 3 Haziran'da yapılan yetenek sınavına girmeden önce annesini kaybetti. Derin bir üzüntüyle sarsılan genç müzisyen, çok değer verdiği annesinin, "O sınava mutlaka hazırlanacaksın, gireceksin" sözünü unutmayarak yine de sınava girdi.

    Sınavda annesinin en sevdiği parçaları çalan Zeliha Nur Altaş, elemeleri geçti. Sınavdan sonra ise cenaze törenine katılıp annesini defnetti.

    ANNESİNİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ
    Zeliha Nur Altaş, "Babamla konuştuk, 'Sabah sınava gireceğim, öğleden sonra annemi uğurlarız' dedim. Saatleri ona göre ayarladık. Sınavda annemin sevdiği eserleri çaldım. Müziği çok seviyordu" dedi.

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    Haberler Yaşam Annesinin vasiyetini yerine getirdi: Sınava girdi, elemeleri geçti sonra da annesini defnetti