Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 19 Haziran 2021

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Ahmet Ayaz'ın doğum gününü kutlarız. Yeni yaşı sağlık, mutluluk ve huzur getirsin...
Gamze ile Zinnur Özgör'ün yakışıklısı Ahmet Ayaz Özgör...
Alem yakışıklı görsün. Maşallahınızı da alırım ama...
Kübra ile Ömür Karışık çiftinin oğulları Bartu Karışık...
Gülmek bulaşıcıymış. O zaman ben gülmeye başlayayım
Rukiye ile Özgür Tarkan'ın yakışıklısı Ömer Akif Tarkan...
Büyük teyzeler bizi şimdiden damatlık görüyorlar kızlarına
Elçin ile Aydın Şimşek'in yakışıklıları Mehmet Ali ve Yiğit Şimşek...
Ahmet Ayaz'ın doğum gününü kutlarız. Yeni yaşı sağlık, mutluluk ve huzur getirsin...
Gamze ile Zinnur Özgör'ün yakışıklısı Ahmet Ayaz Özgör...
Alem yakışıklı görsün. Maşallahınızı da alırım ama...
Kübra ile Ömür Karışık çiftinin oğulları Bartu Karışık...
Gülmek bulaşıcıymış. O zaman ben gülmeye başlayayım
Rukiye ile Özgür Tarkan'ın yakışıklısı Ömer Akif Tarkan...
Büyük teyzeler bizi şimdiden damatlık görüyorlar kızlarına
Elçin ile Aydın Şimşek'in yakışıklıları Mehmet Ali ve Yiğit Şimşek...