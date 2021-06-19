Haziran ayının sonuna doğru yaklaşırken yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Havaların ne zaman ısınacağı merak edilirken meteorolojiden flaş bir uyarı daha geldi.
KUZEY, İÇ VE BATI KESİMLERİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.