Sercan Kılıç yönetimindeki Pusholder, sosyal medyada 355 bin takipçisiyle yeni nesil haber kaynağı olarak sizlere en doğru ve tarafsız bilgiyi sağlar. Genel yayın yönetmeni, editörleri ve genel müdürüyle bir kurumsal haber kaynağı olarak Pusholder sizleri doğrulara ulaştırır.

PUSHOLDER GENEL YAYIN YÖNETMENİ SERCAN KILIÇ&NBSP;

Sercan Kılıç, Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri 7/24 tarafsız ve doğru bir şekilde okuyuculara ulaştırmaya çalıştırmaktadır. Genel yayın yönetmeni olmasının yanı sıra editörlük desteğiyle de hızlı bir şekilde haber yayınlarını sağlamaya çalışır. Sercan Kılıç, Twitter'da Pusholder hesabı üzerinden binlerce takipçiye Türkiye'deki ve dünyadaki doğru bilgileri aktarmaya çalışmaktadır.

EN HIZLI HABER KAYNAĞI PUSHOLDER

Türkiye'de hızla değişen gündemi Pusholder sıkı bir şekilde takip ederek, okuyucularını doğru bir şekilde bilgilendirmeye özen göstermektedir. 7/24 tarafsız ve güvenilir haber yayınlarıyla binlerce okuyucusunun beğenisi de kazanıyor. Türkiye'de özellikle siyaset, ekonomi, magazin, spor, eğlence gibi birçok farklı konudaki haberleri takip eden okuyuculara hızlı bir şekilde haber kaynağı sağlıyor.

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Dünyadan ve Türkiye'den son gelişmeleri düzenli olarak habercilik ilkelerine göre sağlar.

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7/24 HABER KAYNAĞI PUSHOLDER

Pusholder, tarafsız ve doğru haberler sunabilmek için 7/24 yayın yapar. Tüm dünyada meydana gelen son gelişmeleri takipçilerine sunabilmek için editörleri, genel yayın yönetmeni ve genel müdürleriyle özverili bir şekilde çalışırlar. 7/24 tarafsız ve doğru bilginin tek adresi olan Pusholder sosyal medya hesapları sayesinde anında gerçek bilgiye ulaşabilirsiniz.

Tarafsız ve doğru bilgiye ulaşabilmek için Pusholder sosyal medya hesaplarını veya internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir üyelik veya ödeme işlemi gerçekleşmeden tarafsız ve güvenilir bilgiye kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sercan Kılıç yönetimindeki Pusholder'ın sunmuş olduğu haberleri okuyabilir veya yorumlarınızı da yapabilirsiniz. 7/24 Pusholder hesabından düzenli olarak güncel gelişmeler paylaşılır.