32. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Bu arada Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öğrenildi. Eski koca Süleyman Aydın Ataşehir'de bir rezidansın 32. Katından atlayarak ittiği öğrenilirken Süleyman Aydın'ın aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.

"SİBEL GİTTİ BEN DE ONUN YANINA GİDİYORUM"

Süleyman Aydın'ın ölmeden hemen önce ablasını arayıp: "Sibel gitti ben de onun yanına gidiyorum" dediği öğrenildi.