Tüm dünyayı ve ülkemizi tesiri alan salgın sebebiyle işini kaybeden veya çıkarılan vatandaşların imdadına devletin bir dizi desteği yetişiyor. Ekonomik durumdan etkilenen ve yaşamlarını devam ettirmekte zorlanan ailelere tek kalemde birden çok destek yapılıyor. Bu dayanaklar devletin kurumları aracılığı ile ailelere ulaştırılıyor. Bazılarına müracaat yapılırken bazılarına müracaat yapmadan faydalanılabiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan ve dar gelirli ailelere verilen bu destekte ailelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor.
GIDA VE TEMİZLİK YARDIMI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan ve dar gelirli ailelere verilen bu destekte ailelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin ise resmi ikametgahın bulunduğu il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurulması gerekmektedir. Bu yardım, hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 düşük olanlara yapılmaktadır.
ELEKTRİK DESTEĞİ
Aynı şekilde bu destek de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Hak sahibi, T.C. kimlik numarası ve elektrik faturası ile PTT şubesine giderek başvuru yapabilmektedir. Yardım alamayanlar yine resmi ikametgahın olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dilekçe ile başvurabilir.
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı ödeme yapılmaktadır.