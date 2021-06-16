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    • Yaşam
    • 16.06.2021 12:43
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    • 16.06.2021 12:43
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    Evi olmayan dar gelirli ailelere devletten gıda, temizlik, elektrik, ev tamiri ve ! İşte 2021 başvuru şartları

    Corona Virüs salgını sebebiyle devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere bin lira sosyal yardım parası, , , , gibi yardımlar yapılmaktadır. Bu bağlamda sosyal devlet ilkesi gereğince devlet belediyeler üzerinden her ay dar gelirli vatandaşlara belirli yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar arasında devletten kira yardımı da bulunuyor. Belediyeler kira yardımı yaparak dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına destek veriyor. Her belediyenin kendi içerisinde yer alan Kaymakamlık üzerinden kira yardımı başvurusu formu dolduruluyor.

    takvim.com.tr
    Evi olmayan dar gelirli ailelere devletten gıda, temizlik, elektrik, ev tamiri ve kira yardımı!

    Tüm dünyayı ve ülkemizi tesiri alan salgın sebebiyle işini kaybeden veya çıkarılan vatandaşların imdadına devletin bir dizi desteği yetişiyor. Ekonomik durumdan etkilenen ve yaşamlarını devam ettirmekte zorlanan ailelere tek kalemde birden çok destek yapılıyor. Bu dayanaklar devletin kurumları aracılığı ile ailelere ulaştırılıyor. Bazılarına müracaat yapılırken bazılarına müracaat yapmadan faydalanılabiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan ve dar gelirli ailelere verilen bu destekte ailelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor.

    GIDA VE TEMİZLİK YARDIMI

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan ve dar gelirli ailelere verilen bu destekte ailelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin ise resmi ikametgahın bulunduğu il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurulması gerekmektedir. Bu yardım, hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 düşük olanlara yapılmaktadır.


    ELEKTRİK DESTEĞİ

    Aynı şekilde bu destek de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Hak sahibi, T.C. kimlik numarası ve elektrik faturası ile PTT şubesine giderek başvuru yapabilmektedir. Yardım alamayanlar yine resmi ikametgahın olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dilekçe ile başvurabilir.

    1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı ödeme yapılmaktadır.

        EV TAMİR DESTEĞİ

        Özellikle evde oturamayacak kadar hasar var ve tadilat, tamirat gerekli ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaca göre 15, 20 ve 25.000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Bireyler aynı şekilde T.C. kimlik numarası ve dilekçe ile vakıflara başvuru yapmalıdır.

        İlgili yardımlara başvurudan sonra dönüş yapılmadığı durumda konuyla ilgili olarak ikamet ettiğiniz Valiliğe/Kaymakamlığa şikâyet etmek mümkündür.


        KİRA YARDIMI

        Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.

        - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler

        - Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları


        Belediyeler

        - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)

        - Sivil Toplum Kuruluşları

        - Özel Vakıflar ve dernekler
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        Haberler Yaşam Evi olmayan dar gelirli ailelere devletten gıda, temizlik, elektrik, ev tamiri ve kira yardımı! İşte 2021 başvuru şartları