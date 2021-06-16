Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşılan 3 şüphelinin kaldığı villaya polis operasyon düzenledi. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 2 polisimizden 1'i şehit oldu.
Olay, saat 17.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Giritli Sokak üzerinde meydana geldi. Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 3 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Operasyon için harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldığı villaya baskın düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.
3 ŞÜPHELİ ÇATIŞMA SONRASI GÖZALTINA ALINDI
Çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, 3 şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.
1 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU
İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan, Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorların müdahalesine rağmen Ercan Yangöz şehit oldu. Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.