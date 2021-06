KATİLİ KAN ÇEKTİ

Gaziantep'te, Onur C., husumetli olduğu arkadaşı lise öğrencisi Yusuf Karataş'ı iddiaya göre konuşmak için yanına çağırdı. Parka gelen Karataş ile Onur C. arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Onur C., Karataş'ı bıçakladı. Vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Karataş kanlar içinde yere yığılırken, Onur C. kaçtı. Hastaneye kaldırılan Karataş, kurtarılamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen katil zanlısı genç, polis tarafından yakalandı.