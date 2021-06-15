ASLAN GİBİ!

Denizli'nin Çal ilçesine bağıl Yukarıseyit Mahallesi'nde Kayış Ailesi tarafından yaklaşık atmış yıldan bu yana çoban köpeği besleniyor. İri yapısı güçlü vücuduyla koyun sürülerine dağlarda kurt ve çakal saldırılarından koruyan köpekler yöre halkı tarafından 'Çökelez Aslan'ı ismiyle biliniyor. Irkın korunması için üç kuşaktır aile olarak büyük gayret gösterdiklerini anlatan Musa Kayış, köpeğin ismini ilçe sınırları içinde bulunan Çökelez Dağı'ndan aldığına dikkat çekerek, "Bizim bu Ata mesleğimiz. Üniversite mezunuyum ama bu işin içinde doğduğumuz için devam ettiriyorum. Dededen ve babadan gelen bu geleneğimiz zamanla kayboluyor. Herkes şehire göç ediyor. Biz kalalım dedik. Köpeklerimizi en iyi şekilde üretmeye çalışıyoruz. Köpeklerimiz dededen ve babadan bu yana 60 yıldır devam eden aynı gen ve kan. Köpek olmazsa koyun olmaz" dedi.