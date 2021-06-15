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    'te Faslı üniversite öğrencisini taciz eden sapığa yargı dersi (Yaşam haberleri)

    İstanbul Pendik'te Faslı üniversite öğrencisi Chaimae H.(21) akşam saatlerinde cinsel saldırıya uğradı. Zanlı . önce gözaltına alındı. Ardından 'alkollüydüm, hatırlamıyorum' iddiasında bulununca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcı, "Serbest kalması suçu yaygınlaştırır. Gece yalnız yürüyen kadınların tedirgin olmasına yol açar" diyerek karara itiraz etti.

    Tacizciye yargı dersi

    İstanbul Pendik'te Faslı üniversite öğrencisi Chaimae H.(21) akşam saatlerinde cinsel saldırıya uğradı. Zanlı Mehmet R. önce gözaltına alındı. Ardından 'alkollüydüm, hatırlamıyorum' iddiasında bulununca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcı, "Serbest kalması suçu yaygınlaştırır. Gece yalnız yürüyen kadınların tedirgin olmasına yol açar" diyerek karara itiraz etti. Bunun üzerine şüpheli tutuklandı. Mahkeme, "Pişman değil" diyerek sanığa verdiği 5 yıl hapis cezasında indirim uygulamadı. İstinaf Mahkemesi de "vicdani kanı' başta olmak üzere birçok gerekçe ile cezayı onadı. Seda Nur GÜNAYDIN.

    KATİLİ KAN ÇEKTİ
    Gaziantep'te,     Onur C., husumetli olduğu arkadaşı lise öğrencisi Yusuf Karataş'ı iddiaya göre konuşmak için yanına çağırdı. Parka gelen Karataş ile Onur C. arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Onur C., Karataş'ı bıçakladı. Vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Karataş kanlar içinde yere yığılırken, Onur C. kaçtı. Hastaneye kaldırılan Karataş, kurtarılamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen katil zanlısı genç, polis tarafından yakalandı.

    DOKTORA KURŞUN!
    Kayseri'de     Dr. Erdal K., hastaneden çıktığı sırada M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğradı. Doktor tedavi altına alındı. M.G.'nin birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        UYUŞTURUCU HEDİYE ETTİ
        Hatay'da         polis, otobüste bir yolcunun yanındaki yolcuya hediye kutusu verdiğini gördü. Şüphelenip kutuyu açtı. İçinde 197 adet exatcy uyuşturucu hap çıktı. N.D. ile K.Ç. gözaltına alındı.

        DÜĞÜN YERİNE CENAZE
        Ordu'nun         Altınordu ilçesinde 36 saattir haber alınamayan Ergin Öztürk'ten acı haber geldi. Aile fertlerinin aramalarında Öztürk, dün sabah satlerinde evin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Vücudunda ateşli silah yarası olan Ergin Öztürk'ün ense ve şakağında mermi girişi tespit edildi. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatıp, iz takip köpekleri eşliğinde delil arayan ekipler, Öztürk'ün ölümüyle ilgili şüpheli kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yetkililer, bazı ihbarların olduğuna dikkat çekti. Öztürk'ün 24 Haziran'da düğünü vardı.

        20 YIL HAPİS TALEBİ
        İzmir         depreminde yıkılan ve 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin iddianame kabul edildi. İddianamede 9 kişi hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

            KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR
            Muğla'nın             Gökova Körfezi'nde imara aykırı bölümleri tespit edilen 19 konuttan 2'si belediye ekiplerince, 10'u ise mülk sahiplerince yıkıldı. 7 konut sahibinin başvurusu sonrası ise, bu yapılarda yürütmeyi durdurma kararı verildi.

            ULTRASONİK DÖNEMİ
            Karadeniz'de             ani taşkınların önüne geçebilmek için özel bir uygulama başlatıldı. 'erken uyarı sistemi', ultrasonik sensörün uyarı gönderecek sistem, 125 dere yatağına monte ediliyor.

            TAHLİYEYE TEPKİ
            İstanbul'da             kurdukları şirketlerle, saadet zincirine benzer yöntemle "Yatırdığın 10 bin dolara karşılık, aylık 1000 dolar kâr payı alacaksın" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen İranlı dolandırıcılık çetesinin yargılandığı 23 sanıklı davada, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Nefes Yegane ile eşi Mohammad Mahdı Raoufi'nin tahliyesine karar verildi. Şikayetçi Mıtra Mobayyen, "181 bin dolar ödeme yaptım. Birkaç ay ödeme yaptılar. Sonra sisteme giremedim, dolandırıldığımı anladım. Nasıl tahliye olurlar" diye tepki gösterdi.

                KATİL ARI PANİĞİ
                Anavatanı                 Çin olan ve 'katil arı' olarak bilinen 'gal arısı' Kastamonu ormanlarında da görüldü. Üreticiler, kestane ağaçlarının tamamen kurumasına neden olan arı nedeniyle yüzde 70 verim kaybı yaşayabileceklerinden endişe ediyor. Bölgede görülen gal arısı sonrası Beltepe köyüne gelen Kastamonu Arıcılar Birliği üyesi Bahri Kısa, kestane ormanlarını gezerek gal arısının ağaçlara verdiği zararları inceledi. Kısa, "Gal arısı dediğim illet Cide'ye de ulaştı. Yetkililerden en yakın zamanda Cide'de de aynı çalışmanın başlatılmasını, bal ve kestane meyvesiyle geçimini sağlayan köylülerin bu illetten kurtulmasını istiyoruz" dedi.

                ASLAN GİBİ!
                Denizli'nin Çal ilçesine bağıl Yukarıseyit Mahallesi'nde Kayış Ailesi tarafından yaklaşık atmış yıldan bu yana çoban köpeği besleniyor. İri yapısı güçlü vücuduyla koyun sürülerine dağlarda kurt ve çakal saldırılarından koruyan köpekler yöre halkı tarafından 'Çökelez Aslan'ı ismiyle biliniyor. Irkın korunması için üç kuşaktır aile olarak büyük gayret gösterdiklerini anlatan Musa Kayış, köpeğin ismini ilçe sınırları içinde bulunan Çökelez Dağı'ndan aldığına dikkat çekerek, "Bizim bu Ata mesleğimiz. Üniversite mezunuyum ama bu işin içinde doğduğumuz için devam ettiriyorum. Dededen ve babadan gelen bu geleneğimiz zamanla kayboluyor. Herkes şehire göç ediyor. Biz kalalım dedik. Köpeklerimizi en iyi şekilde üretmeye çalışıyoruz. Köpeklerimiz dededen ve babadan bu yana 60 yıldır devam eden aynı gen ve kan. Köpek olmazsa koyun olmaz" dedi.

                YAĞMUR'A HAPİS!
                Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın olaylı boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Emre Aşık'ın kendisini öldürme planı yaptığı iddiasıyla davalık olduğu Yağmur Aşık arasındaki çekişmeli boşanma davası bugün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Emre Aşık duruşmaya katılırken Yağmur Aşık boşanma davasına gelmedi. Emre Aşık'a karşı uzaklaştırma kararına uymayan Yağmur Aşık, 3 günlük zorlama hapis yatacak.

                    ÖĞRETMENE ACI VEDA
                    Mardin                     Nusaybin'de öğretmenler Büşra Yıldız (27) ile Suzan Basın (28), yaya geçidinden karşıya geçmek istedikleri sırada Mehmet D. yönetimindeki aracın çarpması sonucu can verdi. Büşra öğretmen, dün memleketi Kastamonu'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

                    167.8 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 167 milyon 810 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 189'ar bin lira, 4 bilenler 2 bin 150'şer lira, 3 bilenler 112'şer lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

                    BİR TALİHLİYE 676 BİN LİRA
                    10 bilen bir kişi 676 bin lira kazandı. 9 bilenler bin 934'er lira, 8 bilenler 167'şer lira, 7 bilenler 37'şer lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler 7'şer lira alacak.

                        FENAMEN!
                        İstanbul                         Kağıthane'de sosyal medya fenomeni Ömer Çetin, kız arkadaşıyla birlikte motosiklete atladı. Gaza bastı! Onlarca insanın hayatını tehlikeye attı. Trafikte kız arkadaşıyla yer değiştirmeye çalıştı. O anları bir de kayıt altına aldı. Görüntülere tepki yağarken iki gence para cezası uygulandı.

                        BOMBA İTİRAF
                        Elazığı'da                         Aziz Atay'ın otomobilde yangın çıktı. Atay, kurtarılamadı. Olay yerinde bulunan notta, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Bir can borcum var, öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkiindeki bombayı da patlatan benim" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Diyarbakır Dicle'de Fatih Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan Atay'ın sabıkasının olmadığı anlaşıldı.

                        DURUM BÖYLE!
                        Antalya'da Duru Akça'nın ölümüne neden olan sürücü Berna Başak, serbest kaldı. Yakınları da çevredeki kamera kayıtlarını kararttı. Duru'nun ailesi isyan bayrağı açtı: Bu kadını kim koruyor!
                            İngiliz Financial Times FETÖ'nün oyuncağı oldu!
                            Haberler Yaşam İstanbul Pendik'te Faslı üniversite öğrencisini taciz eden sapığa yargı dersi (Yaşam haberleri)