İstanbul Pendik'te Faslı üniversite öğrencisi Chaimae H.(21) akşam saatlerinde cinsel saldırıya uğradı. Zanlı Mehmet R. önce gözaltına alındı. Ardından 'alkollüydüm, hatırlamıyorum' iddiasında bulununca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcı, "Serbest kalması suçu yaygınlaştırır. Gece yalnız yürüyen kadınların tedirgin olmasına yol açar" diyerek karara itiraz etti. Bunun üzerine şüpheli tutuklandı. Mahkeme, "Pişman değil" diyerek sanığa verdiği 5 yıl hapis cezasında indirim uygulamadı. İstinaf Mahkemesi de "vicdani kanı' başta olmak üzere birçok gerekçe ile cezayı onadı. Seda Nur GÜNAYDIN.
KATİLİ KAN ÇEKTİ
Gaziantep'te, Onur C., husumetli olduğu arkadaşı lise öğrencisi Yusuf Karataş'ı iddiaya göre konuşmak için yanına çağırdı. Parka gelen Karataş ile Onur C. arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Onur C., Karataş'ı bıçakladı. Vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Karataş kanlar içinde yere yığılırken, Onur C. kaçtı. Hastaneye kaldırılan Karataş, kurtarılamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen katil zanlısı genç, polis tarafından yakalandı.
DOKTORA KURŞUN!
Kayseri'de Dr. Erdal K., hastaneden çıktığı sırada M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğradı. Doktor tedavi altına alındı. M.G.'nin birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı.