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    • Yaşam
    • 14.06.2021 19:30
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    • 14.06.2021 19:48
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    Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı Büşra öğretmen son yolculuğuna uğurlandı: Bu konunun takipçisiyiz

    'nin ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu öğretmen meslektaşı (28) ile birlikte hayatını kaybeden Büşra Yıldız'ın (27) cenazesi memleketi 'nun ilçesine bağlı Görentaş köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı da katıldı. Burada açıklamada bulunan Selçuk, "Bu konunun takipçisiyiz. Bu mesele bizim meselemiz." dedi. Haberin detayları...

    DHA
    İHA
    Büşra öğretmen toprağa verildi

    Nusaybin'de Oğuzhan İlkokulu'nda görevli öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın'a, dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışırken Mehmet Danışman yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Yaralanan Yıldız ve Basın, kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Öğretmenlerden Suzan Basın, dün Nusaybin'de toprağa verilirken, Büşra Yıldız'ın cenazesi ise memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Görentaş köyüne getirildi.

    BAKAN SELÇUK DA KATILDI

    Ahmet-Gülsel Yıldız çiftinin 3 çocuğundan biri olan Büşra Yıldız için köy caminde tören düzenlendi. Törene; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile birlikte ailesi, yakınları ve köylüler katıldı.

        Bakan Selçuk, cenaze öncesi baba Ahmet Yıldız'a başsağlığı diledi. Anne Gülsel Yıldız, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

        İkindi namazı sonrası kılınan namazının ardından Büşya Yıldız'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Bakan Selçuk, mezara toprak attı.

        "BU KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ"

        Bakan Selçuk, "Bugün Büşra öğretmenin köyüne geldik. Cenaze töreni yapıldı. Ailesi ile bir araya geldik. Bu elim kaza neticesinde iki yol arkadaşımızı, iki meslektaşımızı, iki öğretmenimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ankara'dan arkadaşlarımızla geldik buraya. Sayın Valimiz burada, yetkili arkadaşlar burada. Bu konunun takipçisiyiz. Bu mesele bizim meselemiz. İnşallah hatırasını yaşatmak ile ilgili her türlü önlemi hep birlikte alacağız. Tüm eğitim camiasının başı sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin, Allah sabrınızı arttırsın" dedi.
            Stoltenberg'den önemli açıklamalar
            Haberler Yaşam Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı Büşra öğretmen son yolculuğuna uğurlandı: Bu konunun takipçisiyiz