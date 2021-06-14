Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı Büşra öğretmen son yolculuğuna uğurlandı: Bu konunun takipçisiyiz

Bakan Selçuk, "Bugün Büşra öğretmenin köyüne geldik. Cenaze töreni yapıldı. Ailesi ile bir araya geldik. Bu elim kaza neticesinde iki yol arkadaşımızı, iki meslektaşımızı, iki öğretmenimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ankara'dan arkadaşlarımızla geldik buraya. Sayın Valimiz burada, yetkili arkadaşlar burada. Bu konunun takipçisiyiz. Bu mesele bizim meselemiz. İnşallah hatırasını yaşatmak ile ilgili her türlü önlemi hep birlikte alacağız. Tüm eğitim camiasının başı sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin, Allah sabrınızı arttırsın" dedi.