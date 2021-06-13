Anadolu mutfağındaki erşitenin benzeri olan Noodle'ın doğal yöntemlerle üretilmesi ve saklanması durumunda böyle bir risk taşımayacağını belirten New York Üniversitesi'nden Lisa Young, 'Hazır noodle'ı da bir defada az az ve sebze eşliğinde tüketmek, riski azaltacaktır' diyor.

Erkeklerde noodle tüketimiyle, kalp hastalıkları arasında doğrudan bir ilişki bulamayan araştırmacılar, yine de hazır gıda tüketen kişileri uyarıyor. Çünkü hazır gıdaların raf ömrünü uzatmak için birçok firma şeker, tuz ve kimyasal bileşenler kullanıyor.

NOODLE KISIR YAPAR MI?

Noodle'ın kısırlık yaptığına dair henüz net bir araştırma yok. Ancak bu tür ürünlerin bu tür rahatsızlıklara neden olabileceği ihtimali her zaman var.