Noodle kısır yapar mı? Noodle tüketmek kısırlığa neden olur mu? Sorularının yanıtları çok fazla araştırılır oldu. Küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği makarnaya benzerliği ile dikkat çeken bu lezzetin zararlı olduğu haberleri gündemde oldukça dikkat çekiyor. Peki noodle zararları nelerdir, söylendiği gibi doğurganlık çağındaki kadınlarda kısırlık yapıyor mu? İşte tüm detaylar…
NOODLE ZARARLI MI?
'Metabolik sendrom'a yakalanan kişilerin vücutları enerji kontrolünü sağlayamıyor. Bundan dolayı kişide yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi durumlar baş gösteriyor. Bu sorunlar da şeker hastalığı ve kalp hastalıkları üzerinde tetikleyici etkiye sahip.
Uzmanlar, spor yapan veya dengeli beslenen kadınların bile haftada 2'den fazla hazır noodle tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
Anadolu mutfağındaki erşitenin benzeri olan Noodle'ın doğal yöntemlerle üretilmesi ve saklanması durumunda böyle bir risk taşımayacağını belirten New York Üniversitesi'nden Lisa Young, 'Hazır noodle'ı da bir defada az az ve sebze eşliğinde tüketmek, riski azaltacaktır' diyor.
Erkeklerde noodle tüketimiyle, kalp hastalıkları arasında doğrudan bir ilişki bulamayan araştırmacılar, yine de hazır gıda tüketen kişileri uyarıyor. Çünkü hazır gıdaların raf ömrünü uzatmak için birçok firma şeker, tuz ve kimyasal bileşenler kullanıyor.
NOODLE KISIR YAPAR MI?
Noodle'ın kısırlık yaptığına dair henüz net bir araştırma yok. Ancak bu tür ürünlerin bu tür rahatsızlıklara neden olabileceği ihtimali her zaman var.