Erzurum'da E80 karayolundaki kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı. Demir yığını haline dönüşen hafif ticari araçtaki yolculardan bazıları çarpışmanın şiddetiyle araçtan karayoluna savrulurken, kazadan şans eseri yara almadan kurtulan bebeğe ise yoldan geçen bir kadın sahip çıktı, kucağına alarak uzun süre ilgindi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtindeki belediye hizmet binası önünde E80 karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen kazada Erzincan'dan Erzurum istikametine giden 25 DE 657 plakalı otomobil, iddiaya göreğ Dadaşkent istikametinden gelen ve kavşaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan 34 GF 4826 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durdu, içindeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Hurdaya dönen hafif ticari araçta ise sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının kaza sırasında çarpışmanın şiddetiyle araçtan karayoluna savruldukları öğrenildi. Araçta annesinin kucağında bulunan bebek ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.