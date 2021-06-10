Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 10 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Fatoş ile Özgür İller'in yakışıklısı Yağız İller



Sümeyye ile Fatih Yılmaz çiftinin çocukları Ertuğrul





Fatma ile Mehmet Bayram çiftinin çocukları Zeynep ve Ali Ozan



Nazan ile Emre Gündoğan'ın yakışıklıları Ömer ve Zeynel

