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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 10 Haziran 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 10 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Fatoş ile Özgür İller'in yakışıklısı Yağız İller

    Sümeyye ile Fatih Yılmaz çiftinin çocukları Ertuğrul


    Fatma ile Mehmet Bayram çiftinin çocukları Zeynep ve Ali Ozan

    Nazan ile Emre Gündoğan'ın yakışıklıları Ömer ve Zeynel

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 10 Haziran 2021