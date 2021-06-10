İstanbul Esenyurt'ta Ahmet Cebe (8), yorulunca yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak istedi.

Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda yerinden oynayan mermer, küçük çocukla birlikte binanın alt katındaki beton zemine düştü. Olay yerine gelen anne Cebe, fenalık geçirdi.

Ağır yaralanan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya şahit olan bir vatandaş, "Gürültü duyunca bir araç mı uçtu dedim. Bu olayda kimi dava edeceksin. Burası böyle bırakılabilir mi, saçmalık" dedi.