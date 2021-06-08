Film gibi olay! Babannesi Türkiye'nin tanınmış jinekologlarından babası ünlü mimar! Yetimhanede büyüdü 30 milyon TL'lik miras için dava açtı

ANNESİ YATALAK KALDI

Dava dilekçelerine göre, Eneas'ın annesi, 16 Nisan 2013 günü geçirdiği bir hastalık nedeniyle yatalak kaldı ve Avusturya'da bir rehabilitasyon merkezinde koma halinde yaşamını sürdürmeye başladı. Bir süre babası ile yaşayan küçük Eneas, 2018 yılında babasını kaybetti. İddialara göre, daha önce torununu kabul eden babaanne ise küçük Eneas'ın babasının cenazesine katılmasına izin vermedi ve küçük çocuğu da kabul etmemeye başladı. Bunun üzerine küçük Eneas Avusturya'da bir yetimhaneye verildi. Avusturya'daki mahkemeler, küçük çocuğun annesinin kuzeni olan Renate A.'yı vasi olarak tayin etti.