Film gibi olay! Babannesi Türkiye'nin tanınmış jinekologlarından babası ünlü mimar! Yetimhanede büyüdü 30 milyon TL'lik miras için dava açtı

Dava dosyasına göre, ünlü bir mimar olan Mustafa İhsan D. Türkiye'nin ilk jinekologlarından olan ve şu anda 90 yaşında olan N.D.'nin tek çocuğuydu. Türkiye'de evli ve bir kız çocuğu babası olan Mustafa İhsan D., aynı zamanda tahmini 30 milyon TL'yi bulan bir malvarlığının da varisiydi.
Hürriyet'in haberine göre; Mustafa İhsan D., yurtdışı seyahati sırasında Avusturya'da Andrea Sylvia Koban isimli kadınla tanışarak ilişki yaşamaya başladı. Bu birliktelikten 2005 yılında Eneas isimli bir oğlu dünyaya geldi. Mustafa İhsan D.'nin ailesi önce itiraz etti, ancak daha sonra küçük Eneas'ı kabul etti. Baba ile oğlu dönem dönem Türkiye'ye gelerek babaannesini de ziyaret etti.
ANNESİ YATALAK KALDI
Dava dilekçelerine göre, Eneas'ın annesi, 16 Nisan 2013 günü geçirdiği bir hastalık nedeniyle yatalak kaldı ve Avusturya'da bir rehabilitasyon merkezinde koma halinde yaşamını sürdürmeye başladı. Bir süre babası ile yaşayan küçük Eneas, 2018 yılında babasını kaybetti. İddialara göre, daha önce torununu kabul eden babaanne ise küçük Eneas'ın babasının cenazesine katılmasına izin vermedi ve küçük çocuğu da kabul etmemeye başladı. Bunun üzerine küçük Eneas Avusturya'da bir yetimhaneye verildi. Avusturya'daki mahkemeler, küçük çocuğun annesinin kuzeni olan Renate A.'yı vasi olarak tayin etti.