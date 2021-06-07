Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 7 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Hatice ve Ergün Ataselim'in çocukları Selin ve Efe Ataselim





Esra ve Aykut Ercan çiftinin kızları Sare Ela





Bahanur ve Hilmi Kara'nın oğulları Melih ve Yusuf Çınar Kara





Handan ile Kemal Irmak'ın güzel kızı Zümra Irmak

