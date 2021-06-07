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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 7 Haziran 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 7 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Hatice ve Ergün Ataselim'in çocukları Selin ve Efe Ataselim


    Esra ve Aykut Ercan çiftinin kızları Sare Ela


    Bahanur ve Hilmi Kara'nın oğulları Melih ve Yusuf Çınar Kara


    Handan ile Kemal Irmak'ın güzel kızı Zümra Irmak

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 7 Haziran 2021