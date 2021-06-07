Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde yaşayan Halil ve Zehra Akkurt çiftinin oğlu İbrahim, dün öğle saatlerinde yaşıtı bir arkadaşıyla evlerinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki sulama kanalının kıyısına gitti.
Kanal kıyısında oynayan İbrahim, henüz bilinmeyen nedenle suya düştü.
İbrahim'in suya düştüğünü gören arkadaşı ise korkuyla eve gelerek durumu anlattı.
Olayın polise bildirilmesi üzerine İbrahim'in bulunması için çalışma başlatıldı. Saatler süren arama çalışmasına, havanın kararması nedeniyle ara verildi.