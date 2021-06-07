OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Polis ve savcının yaptığı incelenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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