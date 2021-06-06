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    Yola çıkmadan önce poz verdi ardından yaklaşık 50 metre sürüklenip hayatını kaybetti

    Motosikletli genç, yolunda yangın panosuna çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenip hayatını kaybetti. Genç sürücünün son görüntüleri ortaya çıktı. 'ın, yola çıkmadan önce poz verdiği görüldü.

    Fotoson!

    Kocaeli'den istikametinde seyir halinde olan idaresindeki 07 FZN 79 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak tünel içinde bulunan yangın panosuna çarptı. Parçalayarak yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletteki Avşar hayatını kaybederken, yanındaki Alp G. (21) ise ağır yaralandı.

    Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tünel içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şeritli yolda önündeki tırı sollamak isteyen başka bir tırın yanında kontrolden çıkan motosikletin yangın panosuna çarptığı anlaşıldı.

    Kazayı gören bazı sürücülerin durmadan yola devam ettikleri de görüntülere yansıdı. Hayatını kaybeden gencin yakınları, tırın sıkıştırması neticesi kazanın meydana geldiğini iddia ederek o sürücülerin bulunmasını istedi.

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