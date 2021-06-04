Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 4 Haziran 2021

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Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim.
Seni seviyorum canım babacığım. İyi ki doğdun.
Okan ve Sena Durcan'ın prensesi Zeynep Sare Durcan...
O değil de yaşlanınca torunlarıma 2020 ile 2021'i anlatsam, sallıyor gene bunak diyecekler!
Salih ile Gülşen Kutlu'nun prensesi İkra Beren Kutlu...
Örümcek adam bile olsan, evin küçüğüysen o bakkala gidip ekmeği sen alacaksın
Gülcan ile Davut Hambarcı çiftinin çocukları Ömer...
Ayy çocuk bakmak da ne zoymuş ya!
Gamze ile Mehmet Cop'un fıstıkları Yüsra Nur Cop...
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim.
Seni seviyorum canım babacığım. İyi ki doğdun.
Okan ve Sena Durcan'ın prensesi Zeynep Sare Durcan...
O değil de yaşlanınca torunlarıma 2020 ile 2021'i anlatsam, sallıyor gene bunak diyecekler!
Salih ile Gülşen Kutlu'nun prensesi İkra Beren Kutlu...
Örümcek adam bile olsan, evin küçüğüysen o bakkala gidip ekmeği sen alacaksın
Gülcan ile Davut Hambarcı çiftinin çocukları Ömer...
Ayy çocuk bakmak da ne zoymuş ya!
Gamze ile Mehmet Cop'un fıstıkları Yüsra Nur Cop...