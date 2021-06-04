Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 4 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.Okan ve Sena Durcan'ın prensesi Zeynep Sare Durcan...Salih ile Gülşen Kutlu'nun prensesi İkra Beren Kutlu...Gülcan ile Davut Hambarcı çiftinin çocukları Ömer...Gamze ile Mehmet Cop'un fıstıkları Yüsra Nur Cop...