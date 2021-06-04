7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire 1 yıldır boşanma savaşı veriyor

Adana'da Hüseyin Güven, hemşire eşi Dilek Güven'i ayrılmak istemesi üzerine 'Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim' diyerek 7 yerinden bıçakladı.
Kadının ilk eşinden olan 13 yaşındaki kızına bıçak çekip tehditler savurdu. Cani kocaya 5 yıl 15 ay hapis cezası verildi. Dilek Güven, dava sürerken Hüseyin Güven'den boşanmak için 7. Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Geçen 27 Mayıs tarihinde davanın ikinci celsesi görüldü ancak çift boşanamadı.
BU KADAR UCUZ OLMAMALI
6 gün yoğun bakımda 14 gün de serviste 2 tane göğüs tüpüyle yaşama tutunmaya çalışan Dilek Güven, "Mahkemede beni gönüllü olarak bıçaklamaktan vazgeçtiği için, ben yerde kanlar içerisinde yatarken benim yalvarmam üzerine 112'yi arayıp beni hastaneye götürdüğü için 5 yıl ceza aldı. Bunun 4 yılını yatar dediler. Bir insan canı bu kadar ucuz olmamalı" dedi. Eşinin cezaevinden bile kendisini tehdit ettiğini söyleyen Güven, "Cezaevinde bir mahkum arkadaşına beni ve kızımı öldürme planları yaptığını söylemiş. O kişi de ağır cezaya mektup yazıp uyardı. Onun yanı sıra evime ve iş yerime de mektup yazıp rahatsız ediyor." diye konuştu.
6 KİLİT TAKTIRDIM ESKİŞEHİR'DE
Melahat U, ayrıldığı nişanlısı Uğur Y. tarafından ölüm tehditleri almaya başladı. Uzaklaştırma kararına rağmen korku yaşayan kadın, "Evime girmeye çalıştığı için kapıma 6 farklı kilit taktırdım" dedi.