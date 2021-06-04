7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire 1 yıldır boşanma savaşı veriyor





BU KADAR UCUZ OLMAMALI

6 gün yoğun bakımda 14 gün de serviste 2 tane göğüs tüpüyle yaşama tutunmaya çalışan Dilek Güven, "Mahkemede beni gönüllü olarak bıçaklamaktan vazgeçtiği için, ben yerde kanlar içerisinde yatarken benim yalvarmam üzerine 112'yi arayıp beni hastaneye götürdüğü için 5 yıl ceza aldı. Bunun 4 yılını yatar dediler. Bir insan canı bu kadar ucuz olmamalı" dedi. Eşinin cezaevinden bile kendisini tehdit ettiğini söyleyen Güven, "Cezaevinde bir mahkum arkadaşına beni ve kızımı öldürme planları yaptığını söylemiş. O kişi de ağır cezaya mektup yazıp uyardı. Onun yanı sıra evime ve iş yerime de mektup yazıp rahatsız ediyor." diye konuştu.