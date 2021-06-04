



SALTIK AĞLATTI

Türkiye'nin müzik hafızasını elinde tutan ve müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik şirketinin sahibi, Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Time Dergisi tarafından "Türkiye'nin müzik antropologu" olarak tanımlanan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu tınılarına yeniden hayat vermiş ve dünyanın saygın festivallerinde büyük kitlelerle buluşturmuştu. (Uğur YILDIRIM)



HIRSIZLAR

İstanbul Başakşehir'de bakımı yapılması için oto sanayiye bırakılan bir polis aracı, tamirhanedeki çıraklar tarafından kaçırıldı. Direksiyon başına geçen iki çırak, kaçırdıkları polis aracıyla önce drift yaptı ardından da pitbull cinsi bir köpeği çaldı. Çırakların polis aracıyla giriştikleri macera uzun sürmedi. Gözaltına alınan çıraklar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (Bulut YAMANDAĞ)