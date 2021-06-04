Şebinkarahisar ilçesinde evinin karşısındaki bakkala gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Zafer Ceylan, hayatını kaybetti. Adem Coşkun yönetimindeki 34 PHV 58 plakalı otomobil, evinin karşısında bulunan bakkala gitmek için tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan Zafer Ceylan'a çarptı.
Kazada, küçük Zafer ağır yaralandı. Doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yılmaz ve Hatice Ceylan'ın 7 kızdan sonra tek erkek çocuğu olan küçük Zafer'den geriye, ailesi tarafından çekilen görüntüler kaldı.
SALTIK AĞLATTI
Türkiye'nin müzik hafızasını elinde tutan ve müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik şirketinin sahibi, Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Time Dergisi tarafından "Türkiye'nin müzik antropologu" olarak tanımlanan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu tınılarına yeniden hayat vermiş ve dünyanın saygın festivallerinde büyük kitlelerle buluşturmuştu. (Uğur YILDIRIM)
HIRSIZLAR
İstanbul Başakşehir'de bakımı yapılması için oto sanayiye bırakılan bir polis aracı, tamirhanedeki çıraklar tarafından kaçırıldı. Direksiyon başına geçen iki çırak, kaçırdıkları polis aracıyla önce drift yaptı ardından da pitbull cinsi bir köpeği çaldı. Çırakların polis aracıyla giriştikleri macera uzun sürmedi. Gözaltına alınan çıraklar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (Bulut YAMANDAĞ)
EN ACI VİRAJ
Balıkesir'de virajda kontrolden çıkan Niyazi Cırcır'ın (60) kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki sürücü Cırcır ile eşi Sebahat Cırcır (69) ve komşusu Münevver Seven yaralandı. Torunu Ebrar Ela Cırcır (7) ise hastanede yaşamını yitirdi.
24.7 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 24 milyon 712 bin lira devretti. 5 bilenler 21 bin 873'er lira, 4 bilenler 633'er lira, 3 bilenler 31'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak. (5,24,43,50,54,58)
ÇİFTE MUCİZE
Trabzon'da bir hasta önce Corona'ya yakalandı. Sonra kene ısırdı. İkisini de atlattı!
TACİZ AİR
Antalya- İstanbul seferini yapan uçaktaki 3 kadın, 2 erkek yolcuyuğu tacizle suçladı. Pilot, polis çağırdı.