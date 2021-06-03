Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 3 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Hacer ile Nurullah Kaygusuz'ın prensesleri Defne Kaygusuz...





Serap ile Murat Koçalan'ın yakışıklıları Ulaş Necmi ve Beyazıd Cihangir...





Esra ile Oğuz Sezer'in yavruları Zeynep ve Minel Sezer





Sultan ile Serkan Tuncer'in yavruları Defne ve Mustafa Kemal.

