Esra Barık: Kişisel değil, bilimsel gelişime ihtiyacımız var

Meselenin kapsamlı şekilde anlaşılması ve daha geniş bir yelpazede anlam bulması için spiritüel konulara daha bilimsel yaklaşılması gerektiğini savunan ve Şifa Atölyesi kapsamında yürüttüğü bireysel danışmanlıklarında, eğitimlerinde buna sıkça vurgu yapan Esra Barık; şu anki dönemin, algının, şartların ve bilinç düzeyinin bunun için oldukça elverişli olduğunu söylüyor. Esra Barık, "Eskiden şifa, enerji gibi konuların mahiyeti pek bilinmiyordu, afaki bulunuyordu. Konu bilimsellikten uzaklaştıkça toplumun genel bakış açısı da kendi içinde çeşitlilik gösterebiliyor. Filancanın nefesi çok kuvvetli, bana dedem el verdi, ninem şifacıydı, bilmem kaç kuşaktan bu meziyetlerle geldim şeklinde söylemlerin yer aldığı ve kafa karışıklığına neden olan bir süreçten bahsediyorum. Halk arasında ciddi karşılık bulan bu süreci bilimin dışında tutan, metafizik olaylara gündeminde yer vermeyen otoritelerin de bunda katkısı büyük elbette. Esra Barık Fakat eskiden anlaşılmayan birçok enerjisel olgu şuan ölçümlenebiliyor, gözlemlenebiliyor ve bilimsel olarak kanıtlanabiliyor. Bakın Ruslar bu konuda çok iyidir, hem bilimsel hem de geleneksel yöntemlerine sahip çıkar, karanlık yönlerine ışık tutarlar. Spiritüel konularda gelişmişlik düzeyleri tesadüf değildir. Soğuk savaş döneminde her alanda olduğu gibi bu alanda da iki ülke arasındaki gelişmeler at başı ilerliyordu hatta. Psişik algıyla bilgi edinmeye yönelik çalışmalarda ABD, 1965-1995 yılları arasında yaklaşık 23 milyon dolar harcıyor, haliyle elektronik istihbarat gelişince buraya gerek yok diye bırakılıyor 95'de çünkü zaten uydudan sokakta sigara içeni bile tespit edebiliyor adamlar. Tabi bir grup hala devam ediyor, hatta Usame bin Ladin ve Saddam aranırken kullanıldığı belirtiliyor.



Konuya geri dönecek olursak, elbette ki şifacı ninelerimiz dedelerimiz, kadim bilgeliğimiz ve kendindeki potansiyeli fark eden fakat anlamlandırmakta güçlük çeken bir tarafımız var. Bu yadsınamaz bir gerçek, ben bunun bilimsel bir zemine oturtulması ve artık spiritüel konuların bilimin dışında değil tam da kalbinde bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söylüyorum. Bu nedenle, kişisel değil bilimsel gelişime ihtiyacımız var. Kişisel olunca çıkarlar, hurafeler ve çevrenizde sıkça karşılaştığınız daha pek çok bilgi kirliliği devreye girebiliyor. Zira bu psişik yetenekler birilerinin tekelinde değil, her bireyin doğuştan hakkı. Bunların geliştirilebilir olduğunu bilmek, anlamak çok önemli. Bunun yolunu öğrendiğiniz zaman başkalarından medet beklemezsiniz. Ya da hayatınızda gelişen olayların neden kaynaklandığını ve buna nasıl bilinçli bir şekilde yön verebileceğinizi kavrar, uygulamaya geçersiniz. Bu, hikayenizin yeniden yazıldığı bir dönüm noktasıdır.



Kişisel gelişime dair ulaşılabilir pek çok kaynak var evet fakat işin bilimsel tarafına ışık tutan bir anlayışla ilerlememiz şart. Spiritüel, psişik, metafizik ve alternatif şifa teknikleriyle ilgilenen bir Fizikçi olarak katkı sunmak istediğim hazırlık aşamasında olan kitabımın adı da bu olacak zaten. "Kişisel değil, bilimsel gelişim" Evrenin tamamı bilgiden ibarettir, bütün dünya aslında bir ışık kontrol sistemiyle çalışıyor. Yani algınıza gelen her şey titreşim ve sizdeki karşılığı elektrik sinyallerinden başka bir şey değil. Bir durumu gerçek kılan sizin algınız, duyularınız. Bu değiştiği zaman, gerçekliğiniz de değişmeye başlar. Bunları eğitimlerimde çok detaylı günlük hayattan örneklerle anlatıyorum herkesin algılayabileceği uygulayabileceği şekilde.



Yani gözlem yaparak elektromanyetik dalgaları bükebildiğiniz zaman maddenin formunu değiştirebilirsiniz. Madde dediğiniz şey ışığın yoğunlaştırılmış halidir zaten, bir enerji formuna sahiptir cisim yapısının dışında. Ve elektronlar gözlemlendiğinin farkında, ona göre hareket ediyor. Bu, kuantum fiziğinin deneysel olarak da kanıtladığı ortaya koymuş olduğu bir gerçeklik." dedi.

