Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 1 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Melek ile Yaşar Gündüz'ün prensesleri Zehra Betül ve Zeynep Ecrin



Erdem ile Zeynep Bodur'un prensesi Zeynep



Sinem ile Hakan Erkut'un tatlışları Toprak Erkut



Fatma ile Mehmet Bayram çiftinin çocukları Zeynep ve Ali Ozan

