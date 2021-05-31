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    • Yaşam
    • 31.05.2021 09:49
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    • 31.05.2021 09:49
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    'nda nilüferleri koparanlara 160 bin lira ceza kesilecek

    'nun doğa harikası 'nda yetişen nilüfer çiçeklerini koparanlara 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

    AA
    Bu çiçeği koparana 160 bin lira ceza

    Havaların ısınmasının ardından göllerde bulunan beyaz ve sarı nilüferlerin çiçek açmasıyla ve Gölcük Tabiat Parkları bir başka güzelliğe büründü.

    Görevliler, nilüferlerin kopartılmaması için bölgede denetimlerini sürdürüyor.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, göre cezaların iki katı artırılarak uygulanmasını gerektiriyor.

    Bu nedenle bir gölden nilüfer koparan kişiye, türüne ve miktarına bağlı olarak minimum 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

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    Haberler Yaşam Bolu Abant ve Gölcük Tabiat Parkı'nda nilüferleri koparanlara 160 bin lira ceza kesilecek