Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 28 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Ender ve Yasemin Öztürk'ün yakışıklısı Yekta Hayri Öztürk





Süheyla ile Osman Anıl Maden'in yakışıklısı Tuğberk Maden





Alev ile Nusret Volkan Şimşek'in yakışıklıları Atlas ve Çınar Şimşek





Kazım ile Özlem Güneş'in prensesi Ceylin Güneş...

