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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 28 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 28 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Ender ve Yasemin Öztürk'ün yakışıklısı Yekta Hayri Öztürk


    Süheyla ile Osman Anıl Maden'in yakışıklısı Tuğberk Maden


    Alev ile Nusret Volkan Şimşek'in yakışıklıları Atlas ve Çınar Şimşek


    Kazım ile Özlem Güneş'in prensesi Ceylin Güneş...

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 28 Mayıs 2021