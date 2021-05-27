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    Yüksek kazanç yalanına kanmayın

    Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, dolandırıcıların, foreks piyasasına yönlendirdiği yatırımcılara küçük meblağlar karşılığında yüksek miktarlarda kazanç vaad ederek onları dolandırmaya çalıştığını belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

    Yüksek kazanç yalanına kanmayın
    Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, dolandırıcıların, foreks piyasasına yönlendirdiği yatırımcılara küçük meblağlar karşılığında yüksek miktarlarda kazanç vaad ederek onları dolandırmaya çalıştığını belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Bu konuda dolandırıldıklarını söyleyen yatırımcılardan çok sayıda e-posta ve telefon aldıklarını kaydeden Ergün, "Yatırımcıların yüksek kazanç, ücretsiz demo, ücretsiz yatırım danışmanı gibi reklamlara inanarak lisanssız piyasalarda işlem yaptığı ve dolandırıldığı görülüyor" diye konuştu.
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