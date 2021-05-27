Yüksek kazanç yalanına kanmayın

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dolandırıcıların, forekspiyasasına yönlendirdiği yatırımcılaraküçük meblağlar karşılığında yüksekmiktarlarda kazanç vaad ederek onlarıdolandırmaya çalıştığını belirterek,dikkatli olunması konusunda uyarılardabulundu. Bu konuda dolandırıldıklarınısöyleyen yatırımcılardan çok sayıdae-posta ve telefon aldıklarını kaydedenErgün, "Yatırımcıların yüksek kazanç,ücretsiz demo, ücretsiz yatırım danışmanıgibi reklamlara inanarak lisanssızpiyasalarda işlem yaptığı ve dolandırıldığıgörülüyor" diye konuştu.