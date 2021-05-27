Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 27 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Bu fotoğrafa iyi bakın, diğer yakışıklılar benden sonra tarihe karışacak!
Merve ile Erhan Evin'in yakışıklısı Doruk Eymen...
Babam kızıyor artık evde ayna kalmadı diye. Yakışıklılığımdan aynalar çatlıyor.
Hülya ile Ercan Yirmibeş'in yakışıklısı Ali...