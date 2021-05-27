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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 27 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 27 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.




    Bu fotoğrafa iyi bakın, diğer yakışıklılar benden sonra tarihe karışacak!
    Merve ile Erhan Evin'in yakışıklısı Doruk Eymen...




    Babam kızıyor artık evde ayna kalmadı diye. Yakışıklılığımdan aynalar çatlıyor.
    Hülya ile Ercan Yirmibeş'in yakışıklısı Ali...



        Bu yanımdaki niye bu kadar bana benziyor?
        Ömer Faruk ile Meltem Kaya'nın yavruları Alin Bade ve Beril Nisa...



        Tarzım çok tarz beni beğenmeyen yok denecek kadar az!
        Elif Nur ile Ali Özel'in yakışıklısı Ayaz Özgür...

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        Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 27 Mayıs 2021