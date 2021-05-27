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    dehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi

    Galerici sevgilisinin ikinci kat penceresinden attığı , dehşet gecesini anlattı. Genç hemşire, "çığlık atıp yalvardım ama kimse yardım etmedi" dedi.

    Kimse yardım etmedi
    İşe giderken zorla arabaya bindirip kaçırdı. Eve kapattı, dövmeye başladı.

    Pencereden yardım çağırmak istedim. Bir anda beni aşağı itti.

    Araba olmasaydı ölebilirdim. Belim, sol elim ve sol bacağım kırıldı.

    Sonra da aşağıya gelip kucakladı. Çığlık atıp yalvardım ama kimse yardım etmedi.




    Safiye hemşireyi iten Aytaç Süleyman Daşbudaki
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