İşe giderken zorla arabaya bindirip kaçırdı. Eve kapattı, dövmeye başladı.Pencereden yardım çağırmak istedim. Bir anda beni aşağı itti.Araba olmasaydı ölebilirdim. Belim, sol elim ve sol bacağım kırıldı.Sonra da aşağıya gelip kucakladı. Çığlık atıp yalvardım ama kimse yardım etmedi.