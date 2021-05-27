Mulla Köşker "Pandemi döneminde İsviçre hükümetinin desteğini ve gücünü yanımızda hissettik"

Avrupa'nın en önemli ülkelerinden İsviçre'de pek çok işletmesi bulunan Mulla Köşker, pandemi döneminde İsviçre Hükümeti'nin desteğini ve gücünü tüm vatandaşlarına hissettirdiğini söyledi. Mulla Köşker; "2019 yılından beri dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle 2020 yılı ilk çeyreğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünya çapında bir pandemi ilan edildi. İşte o zamandan beri yaşanan kısmi kapanma ve tam kapanma süreçleri her kesimden insana zor günler yaşattı. Özellikle işletme sahipleri ve çalışanları için ekonomileri zayıf olan ülkelerde olduğu kadar İsviçre gibi ekonomisi güçlü olan ülkelerde bile çok zor bir süreç oldu" dedi.

Ama aşının bulunmasıyla normalleşme sürecine girdiklerini ifade eden Mulla Köşker, "Nihayet aşının bulunması ve aşılama çalışmalarının büyük oranda tamamlanması ile bazı ülkelerde normalleşme süreçleri başladı. İsviçre'de bulunan işletmeciler olarak biz her zaman hükümetin desteğini ve gücünü yanımızda hissettik. Büyük miktarı karşılıksız olmak üzere çeşitli kredilerle işletmecileri ekonomik anlamda rahatlattılar. Çalışanların maaşlarının büyük kısmını ve kiralarımız devlet tarafından karşılandı." diyerek bu konudaki düşüncelerine de açıklık getirdi.

İsviçre'de en çok etkilenen sektörlerin gastronomi ve eğlence sektörü olduğunu söyleyen Mulla Köşker, "Aslında bu salgının etkilerini en az yaşayan ve en çok yaşayan ekonomik kesimler var. Eğlence ve gastronomi sektörü salgının ekonomik etkilerini olumsuz hisseden sektörler oldular. İnsanların sosyalleşmek için gittiği kafeler, barlar, restoranlar ve kulüpler maalesef kapandı. Kuaförler ve güzellik salonları da kapanmadan etkilendi. O nedenle bu sektörlere daha fazla destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Zaten İsviçre Hükümeti bu konuşa üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Hem esnafa hem vatandaşlarına karşılıksız destek sağladılar. Bunlar sosyal anlayışa sahip olan güçlü bir devletin yapması gereken şeylerdi. O nedenle İsviçre Hükümeti'ne pandemi krizini yönetmedeki başarılarından dolayı teşekkür ediyorum." diyerek hükümete takdirlerini sundu.