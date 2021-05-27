İlaç zaferi! Mahkeme yaşlı adamı haklı buldu...

Diyarbakır'da yaşayan 69 yaşındaki Yusuf Zor'a 3 yıl önce akciğer zarı kanseri teşhisi konuldu. 9 kez kemoterapi almasına rağmen hastalığının bu tedaviye cevap vermediği belirlenince Zor'a "Opdivo" isimli ilaç önerildi. İlacın SGK tarafından karşılanmadığını öğrenen Zor, sağlığına kavuşmak için ilacı kendi imkanlarıyla satın aldı. İlaç bedelini karşılayacak imkanı kalmayan Zor, avukatı Dilan Didem Durak aracılığıyla dava açtı. Ödediği 21 bin 776 liranın da yasal faizi ile kendisine tahsil edilmesini istedi mahkeme Zor'u haklı buldu. ve paranın ödenmesine karar verdi.
Dilan Didem Durak, karar nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.
Dilan Didem Durak, karar nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.