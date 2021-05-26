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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 26 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 26 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Saniye ve Serkan Teke'nin prens ve prensesi Metin Ozan ve Şaziye Yeliz


    Nesrin ile Halil Tamer'in kızları Zülal Mina ve Zehra Buğlem


    Binnur ile Taylan Yıldırım'ın yakışıklısı Ömür Fatih


    Elif ile Cegiz Durmuş'un prensesleri Derin Lena

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    Size cupak olsun
    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 26 Mayıs 2021