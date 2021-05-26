Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 26 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Saniye ve Serkan Teke'nin prens ve prensesi Metin Ozan ve Şaziye Yeliz





Nesrin ile Halil Tamer'in kızları Zülal Mina ve Zehra Buğlem





Binnur ile Taylan Yıldırım'ın yakışıklısı Ömür Fatih





Elif ile Cegiz Durmuş'un prensesleri Derin Lena

